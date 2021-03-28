Гандболистки "Лады" проиграли "Хернинг-Икаст" в игре чертветьфинала EHF

В субботу, 27 марта, в Тольятти состоялся первый матч ¼ финала EHF European League, в котором местная "Лада" встретилась с датским клубом "Хернинг-Икаст".
Волжанки проиграли — 29:31.
Ответная встреча "Лады" и "Хернинг-Икаст" пройдет 3 апреля.
В субботу, 27 марта, в Тольятти состоялся первый матч ¼ финала EHF European League, в котором местная "Лада" встретилась с датским клубом "Хернинг-Икаст".
Волжанки проиграли — 29:31.
Ответная встреча "Лады" и "Хернинг-Икаст" пройдет 3 апреля.
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