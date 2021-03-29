В 2021 г. в Самаре на ремонт и содержание фонтанов выделили 40,6 млн рублей

Самарский департамент хозяйства и экологии ищет подрядчика, который займется содержанием, ремонтом фонтанов и поливочного водопровода. На эти цели выделено 40,6 млн рублей.

За эти деньги нужно будет провести расконсервацию и запуск фонтанов до 10 мая (убрать мусор из чаш и подземных сооружений, промыть декоративные элементы и т. д.) и содержать их в надлежащем виде (ежедневно очищать воду в чаще, менять ее раз в неделю, чистить еженедельно от ила, грязи и мусора и т.п), до 1 октября. С 1 октября по 20 декабря подрядчик должен будет провести консервацию и ревизию фонтанов.

Тот же цикл предстоит провести с поливочным водопроводом — расконсервировать систему автополива нужно до 14 мая.

В общей сложности следить будут за 42 фонтанами и 37 системами поливочного водопровода.

В Ленинском районе в перечень попали фонтаны: возле бассейна ЦСК ВВС, "30 лет Победы", в сквере по ул. Красноармейской и Арцыбушевской, "Шанхай" на ул. Молодогвардейской, "Мальчик и девочка" и "Грот" в Струковском парке".

В Самарском районе ухаживать будут за фонтанами в сквере "Три вяза", в сквере Высоцкого, на ул. Ленинградской и за фонтаном "Самара".

В Октябрьском районе проследят за фонтаном в честь 40 лет Победы в свере Героев 21-й Армии, у ДК "Современник", у проходной ГП "ЗИМ", в Политехническом сквере и на Софийской набережной.

В Железнодорожном районе — фонтан на Крымской площади и в сквере Первых космонавтов.

В Промышленном районе — фонтан в сквере по ул. XXII Партсъезда, на бульваре по ул. Стара Загора (3 шт), у кинотеатра "Шипка", в сквере "Родина", у ТОЦ "Империя".

В Советском районе — фонтаны в ПКиО Имени 30 лет Победы (9 шт.).

В Кировском районе — Фонтан в ПКиО Импени 50-летия Октября.

В Красноглинском районе — фонтан "Крутые ключи" и в сквере "Октябрь" (в пос. Мехзавод).

В Куйбышевском районе — фонтан в сквере Речников на ул. Флотской.

В 40,6 млн рублей входит восстановление фонтана в сквере Первых Космонавтов (на ул. Гагарина в Железнодорожном районе). Власти планируют отремонтировать чашу и декоративные конструкции. В облицовке дна чаши частично заменят плиты на новые гранитные, стены также облицуют гранитом. Кроме того, отремонтируют мозаичное полотно со сменой отдельных плиток. В техзадании отмечено, что ремонт произведут б/у плитками в количестве 1250 шт.