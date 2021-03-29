Ночью в селе под Тольятти горела СТО и семь автомобилей

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В понедельник, 29 марта, около 2:09, начался пожар на ул. Октябрьская, 1б в с. Тимофеевка Ставропольского района. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области