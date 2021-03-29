Ночью в селе под Тольятти горела СТО и семь автомобилей

В понедельник, 29 марта, около 2:09, начался пожар на ул. Октябрьская, 1б в с. Тимофеевка Ставропольского района. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
На месте происшествия горела станция технического обслуживания автомобилей на площади 380 кв. м. и семь машин.
Пожару присвоили повышенный ранг сложности "1-БИС". Борьбу с огнем вели 40 человек, в том числе пять звеньев газодымозащитной службы.
Пожар удалось ликвидировать в 5:41. Пострадавших нет. Причину возгорания и ущерб устанавливают.