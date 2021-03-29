16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Ночью в селе под Тольятти горела СТО и семь автомобилей Пожилая женщина погибла при пожаре в Самарской области Прокуратурой организована проверка по факту пожара с тремя погибшими в Кинельском районе Три человека погибли при пожаре под Кинелем В Самаре задымилась кровля административного здания на ул. Товарной

Пожары Происшествия

Ночью в селе под Тольятти горела СТО и семь автомобилей

ТОЛЬЯТТИ. 29 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 19
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 29 марта, около 2:09, начался пожар на ул. Октябрьская, 1б в с. Тимофеевка Ставропольского района. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области

На месте происшествия горела станция технического обслуживания автомобилей на площади 380 кв. м. и семь машин.

Пожару присвоили повышенный ранг сложности "1-БИС". Борьбу с огнем вели 40 человек, в том числе пять звеньев газодымозащитной службы.

Пожар удалось ликвидировать в 5:41. Пострадавших нет. Причину возгорания и ущерб устанавливают.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре тушат пожар в бывшем реальном училище

В Самаре тушат пожар в бывшем реальном училище

Пожар на о. Зелененький ликвидирован

Пожар на о. Зелененький ликвидирован

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4