В регион поступило более 20 тыс. доз вакцины ГамКовидВак

В Самарскую область поступили новые партии вакцины ГамКовидВак для профилактики новой коронавирусной инфекции — всего 21 100 доз. Вакцина доставлена в медицинские организации региона.

На сегодняшний день привито более 160 тыс. человек, из них завершили вакцинацию свыше 112 тысяч человек.

Вакцинация проводится добровольно и бесплатно. Прививка от COVID-19 позволяет сформировать иммунитет в отношении новой коронавирусной инфекции.

Пройти вакцинацию может любой желающий старше 18 лет, не имеющий медицинских противопоказаний. Особенно важно пройти вакцинацию лицам из групп риска: пациентам с хроническими заболеваниями, лицам старше 60 лет, людям, род деятельности которых связан с общением с большим количеством людей и высокой вероятностью заражения.

Записаться на прививку можно дистанционно — на портале Госуслуг или по телефону поликлиники по месту прикрепления полиса ОМС. Также работает телефон горячей линии 122.

Для разъяснения вопросов по вакцинации необходимо обращаться в поликлинику по месту прикрепления полиса ОМС по телефону или на горячую линию по телефону 122.