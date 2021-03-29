Полицейские изъяли наркотики в самарском ресторане

В Самаре полицейские провели антинаркотический рейд в шоу-ресторане на ул. Лесной, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Правоохранители со служебно-разыскной собакой проверили гостей заведения. Всего в помещении было 150 человек. У 23 посетителей были внешние признаки опьянения, их направили на медицинское освидетельствование.
В отношении шести посетителей, отказавшихся проходить освидетельствование, составили административные протоколы.
В помещениях заведения изъяли мефедрон, МДМА, амфетамин, марихуану и тилацин — всего более 24 грамма.