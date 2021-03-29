Дело экс-директора ООО "СК Спектр плюс" могут рассмотреть еще раз

В Красноглинском районном суде Самары на 5 апреля назначено заседание по делу Василия Емельянова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.

Напомним, первый раз уголовное дело поступило в районный суд в конце ноября 2019 г., разбирательство шло год. В начале декабря 2020 г. был вынесен приговор: мужчину признали виновным в двух эпизодах мошенничества и приговорили к четырем с половиной годам условного лишения свободы.

Потерпевшие обжаловали это решение из-за мягкости наказания. В апелляционной инстанции приговор изменили — условное наказание заменили на реальный срок.

По третьему вмененному Емельянову эпизоду суд первой инстанции вынес постановление о прекращении уголовного преследования из-за отказа гособвинителя от обвинения. Якобы взятые у потерпевшего Половинкина в долг 15 млн руб. подсудимый не вернул не по злому умыслу, а потому что из-за кризиса у него возникли финансовые проблемы, то есть отсутствовало события преступления.

Руководитель завода "Электрощита" Андрей Половинкин таким исходом остался недоволен. В вышестоящей инстанции жалобу бизнесмена удовлетворили, отменив постановление по на том основании, что суд не выслушал мнения сторон, когда принимал отказ прокурора от обвинения.

Защита осужденного возражала, так как отказ от обвинения прозвучал после завершения судебного следствия, во время прений, и у потерпевшего и его адвоката была возможность высказывать свое мнение. Но дело по поводу 15 млн руб. было возвращено в суд первой инстанции для нового рассмотрения.

Сторона защиты обжаловала решение апелляционной коллегии в кассационном порядке.

"Вызывает полное недоумение тот факт, что при наличии в уголовном деле отказа прокурора от обвинения, которое было поддержано и на апелляционном рассмотрении, областной суд явно вопреки требованиям УПК РФ, отменяет постановление и обязывает суд первой инстанции продолжить уголовное преследование, — заявил адвокат осужденного Василий Гурко. — Согласно закону, суд обязан прекратить уголовное преследование в связи с отказом гособвинителя от обвинения, даже при несогласии потерпевшего или стороны защиты".