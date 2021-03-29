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Здравоохранение Общество

В Самарской области на сборку восьми новых ФАПов выделили 45 млн рублей

САМАРА. 29 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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ГКУ "Самарафармация" объявило электронный аукцион на поиск подрядчика, который выполнит поставку сборных модульных конструкций для возведения фельдшерско-акушерских пунктов на территории Самарской области.

Начальная цена контракта составляет 45,1 млн рублей. На эти деньги нужно обеспечить поставку ФАПов в восемь сел: с. Новый Аманак Похвистневского района, с. Старое Усманово Камышлинского района, с. Новые Ключи Кинель-Черкасского района, с. Новые Сосны Клявлинского района, с. Светлый Ключ Красноярского района, с. Спасское Сергиевского района, с. Старое Эштебенькино Челно-Вершинского района и д. Костюнькино Шенталинского района.

ФАПы должны быть оснащены электрооборудованием, приточно-вытяжной вентиляцией, системой отопления, водоснабжения и водоотведения.

Согласно техзаданию, основу конструкции составит утепленный металлический каркас, а при устройстве крыльца нужно предусмотреть пандус, тротуарную плитку и противоскользящие элементы.

В каждом фельдшерско-акушерском пункте нужно предусмотреть кабинет приема с двумя гинекологическими креслами, процедурную-прививочную, техническое помещение, коридор ожидания, санузел, комнату персонала, комнату уборочного инвентаря, помещение для хранения лекарств и тамбур.

Подрядчика выберут 8 апреля.

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