Самоизоляция для пенсионеров продлена в регионе до 11 апреля

В Самаре оперативный штаб одобрил решение продлить самоизоляцию для неработающих граждан в возрасте 65+ до 11 апреля, а работодателям рекомендовать перевести сотрудников этого возраста на дистанционный режим работы.
Отложено рассмотрение вопроса о послаблениях в части увеличения заполняемости залов учреждений культуры до 75% и численности участников церемоний бракосочетания исходя из площади залов.
Одобрено увеличение нормы количества посетителей профессиональных спортивных соревнований с 20% до 50% от общей вместимости спортивного сооружения.