Самоизоляция для пенсионеров продлена в регионе до 11 апреля

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В Самаре оперативный штаб одобрил решение продлить самоизоляцию для неработающих граждан в возрасте 65+ до 11 апреля, а работодателям рекомендовать перевести сотрудников этого возраста на дистанционный режим работы.