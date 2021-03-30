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Здравоохранение Общество

Самоизоляция для пенсионеров продлена в регионе до 11 апреля

САМАРА. 30 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре оперативный штаб одобрил решение продлить самоизоляцию для неработающих граждан в возрасте 65+ до 11 апреля, а работодателям рекомендовать перевести сотрудников этого возраста на дистанционный режим работы.

Отложено рассмотрение вопроса о послаблениях в части увеличения заполняемости залов учреждений культуры до 75% и численности участников церемоний бракосочетания исходя из площади залов.

Одобрено увеличение нормы количества посетителей профессиональных спортивных соревнований с 20% до 50% от общей вместимости спортивного сооружения.

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