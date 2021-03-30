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Здравоохранение Общество

Заболеваемость Covid-19, ОРВИ и пневмонией в Самарской области продолжает снижаться

САМАРА. 30 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 29 марта, в режиме видеоконференцсвязи состоялось очередное заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, которое провел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

За прошедшую неделю заболеваемость коронавирусной инфекцией снизилась на 8,7% в сравнении с предыдущими семью днями. Заболеваемость стабилизировалась на показателях порядка 200 случаев ежедневно. Случаи коронавируса фиксируются во всех муниципальных образованиях области, наибольшее число — в Самаре.

За 12 неделю года заболеваемость коронавирусом на 100 тысяч населения выросла в трех возрастных группах: среди детей до года (с одного до двух случаев), 7-14 (с 33 до 40 случаев) и 15-17 лет (с 16 до 19 случаев). В остальных возрастах идет снижение.

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора продолжают мониторинг циркуляции вирусов, ни одного случая гриппа в Самарской области по-прежнему не найдено. Глава региона подчеркнул, что во многом эта ситуация — результат прививочной кампании против гриппа, когда вакцинацией было охвачено более 60% населения.

Заболеваемость ОРВИ (13565 случаев) за 12 неделю ниже, чем за аналогичный период прошлого года, и на 8,8% ниже чем на предыдущей неделе. Внебольничная пневмония выявлена у 1590 человек, это больше, чем в прошлом году в это же время и незначительно ниже по сравнению с неделей ранее в этом году.

Эпидпорог по ОРВИ среди совокупного населения в области превышает норму на 12,2%, а в возрастной группе 15+ — на 48,8%.

По словам главы регионального управления Роспотребнадзора Светланы Архиповой, основная задача — сохранить тренд на стабилизацию эпидемиологической ситуации, учитывая приближающиеся майские праздники.

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