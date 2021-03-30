В Самаре возбуждено уголовное дело по факту падения снега с крыши на ребенка

В Самаре по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту падения на ребенка снега с крыши многоквартирного дома в Промышленном районе.

Напомним, что ЧП произошло 27 марта. Наледь с дома упала на трехлетнего ребенка, который находился вблизи вместе с мамой. Девочке оказали медицинскую помощь, женщина не пострадала.

Прокуратура незамедлительно организовала проверку, материалы которой были направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. В понедельник, 29 марта, следственный отдел по Промышленному району Самары СУ СКР Российской Федерации по Самарской области возбудил уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности). Ход и результаты расследования взяты прокурором района на контроль.