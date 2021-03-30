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Преступления Происшествия

В Самаре мошенники продали арендованную квартиру

САМАРА. 30 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский районный суд приговорил к тюремному заключению двух злоумышленников, обвиняемых в мошенничестве с недвижимым имуществом. На двоих они получили восемь лет лишения свободы в колонии общего режима.

Как следует из материалов уголовного дела, в мае 2019 г. преступники - мужчина и женщина - выбрали через "Авито" двухкомнатную квартиру в одной из самарских многоэтажек и сняли ее за 26 тыс. рублей. При этом арендатор заключил с собственницей договор по поддельному паспорту.

Затем в аферу вовлекли женщину "маргинального типа", которой пообещали денежное вознаграждение за содействие в дальнейших махинациях. На нее был оформлен поддельный паспорт. Еще один "липовый" паспорт, купленный у "гражданина с антиобщественным образом жизни, относящимся к категории неблагополучных граждан", оформил на себя квартиросъемщик.

С фиктивными документами арендатор-злоумышленник и дама, надеявшаяся на щедрое вознаграждение, отправились в МФЦ, где представилась собственницей и смогла получить правоустанавливающие документы. Ни о чем не подозревавший сотрудник МФЦ зарегистрировал переход права собственности к арендатору-аферисту, который позже запустил процесс повторной продажи квартиры, разместив объявление на "Авито" с ценой в 4,5 млн рублей.

Обман раскрылся случайно. Как рассказала в суде собственница, в сентябре 2019 г. ей позвонила женщина, заинтересовавшаяся размещенным в интернете объявлением о продаже. Хозяйка была удивлена, но пояснила, что не продает никакую квартиру, попросив рассказать подробности. Потенциальная покупательница рассказала, что, придя на просмотр объекта, попросила у сотрудников ТСЖ телефон собственников, и те предоставили ее номер.

Владелица "двушки" перепроверила информацию и убедилась, что на "Авито" действительно висит ее собственная квартира. Воспользовавшись номером, которого не знал арендатор, она заявила о намерении ознакомиться с объектом. Когда она приехала в свое "перепроданное" жилье, лже-арендатора там не оказалось. Ей открыли два мужчины. Застигнутые врасплох, они пролепетали извинения, отдали комплект ключей, 10 тыс. рублей за замену дверного замка и скрылись.

Владелица отправилась в МФЦ, чтобы подать заявление о запрете сделок с квартирой без ее присутствия, но тут выяснилось, что по документам эта недвижимость ей уже не принадлежит. Потерпевшая направилась в суд Октябрьского района с иском о признании сделки недействительной. В марте 2020 г. суд вынес положительное решение, а имущество временно арестовали до конца расследования.

В суде лже-арендатор пояснил, что в начале 2019 года он занял 2 млн руб. под открытие бизнеса, но "погорел", а деньги так и не смог вернуть. Ему начали угрожать, а затем предложили в счет списания долга провернуть аферу с чужим имуществом.

Перед оглашением приговора ранее не судимый мужчина раскаялся, обещал компенсировать 70 тыс. рублей морального ущерба, но смягчить наказание это не помогло. Его приговорили к 4,6 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а его подельницу — к трем с половиной годам тюрьмы. Еще один их подельник до сих пор не установлен.

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