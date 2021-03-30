Пенсионеров и инвалидов региона, возможно, будут прививать от коронавируса на дому

На заседании регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции минздраву области поручено улучшить качество отработки листов ожидания, а также рассмотреть возможность вакцинации на дому.

Ведомству необходимо наладить контроль за тем, чтобы оставивших заявки на вакцинацию от коронавируса людей приглашали на прививку оперативно, а вакцины распределяли в медучреждения, учитывая количество заявок граждан.

Также будет прорабатываться возможность вакцинации на дому для пожилых граждан и инвалидов.

В Самарской области ожидаются еще две большие поставки препарата ГамКовидВак (Спутник V) - 42 тысячи и 51 тысяча.