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Здравоохранение Общество

Пенсионеров и инвалидов региона, возможно, будут прививать от коронавируса на дому

САМАРА. 30 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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На заседании регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции минздраву области поручено улучшить качество отработки листов ожидания, а также рассмотреть возможность вакцинации на дому.

Ведомству необходимо наладить контроль за тем, чтобы оставивших заявки на вакцинацию от коронавируса людей приглашали на прививку оперативно, а вакцины распределяли в медучреждения, учитывая количество заявок граждан.

Также будет прорабатываться возможность вакцинации на дому для пожилых граждан и инвалидов.

В Самарской области ожидаются еще две большие поставки препарата ГамКовидВак (Спутник V) - 42 тысячи и 51 тысяча. 

Гид потребителя

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