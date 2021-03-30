В Самарской области стартовал прием заявок на участие в региональном конкурсе "Экспортер года"

Стартовал прием заявок на участие в самарском региональном конкурсе в области экспорта среди субъектов малого и среднего предпринимательства "Экспортер года". Конкурс проводится в четвертый раз и объединяет предприятия Самарской области, достигшие наибольших успехов в экспорте несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности.

Условия для развития предпринимательства и увеличения объемов экспортируемой продукции местных производителей в регионе создаются по поручению губернатора Дмитрия Азарова в рамках реализации нацпроектов "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и "Международная кооперация и экспорт".

Прием заявок на участие в главном событии года для экспортеров региона ведется до 16 апреля. Экспортно ориентированные предприниматели могут заявить о себе и своем бизнесе в одной из номинаций. Всего их будет пять: экспортер года в сфере промышленности, в сфере агропромышленного комплекса, сфере услуг, сфере высоких технологий и номинация "прорыв года".

"Правительство Самарской области и институты развития оказывают помощь действующим и потенциальным экспортерам. Сегодня любой предприниматель региона может быть уверен, что при выходе на экспорт его проконсультируют, обучат, помогут собрать необходимый пакет документов и будут сопровождать на протяжении всей экспортной деятельности, — отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Подведение итогов совместной работы стало традиционным для нашего региона, и уже в конце апреля мы отметим лучшие практики и успехи наших экспортно ориентированных организаций. Приглашаем к участию и желаем успехов в конкурсе!".

В конкурсную комиссию войдут представители региональных министерств и организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства.

"Три лучших экспортера в каждой номинации получат дипломы и памятные подарки, среди которых: сертификат на авиаперелеты, сертификат на создание презентационных материалов на сумму до 50 тысяч рублей, сертификат на обучение по профилю деятельности на сумму до 40 тысяч рублей", — рассказала директор Центра поддержки экспорта Самарской области Ольга Золотарева.

Чтобы заполнить анкету для участия в конкурсе, переходите на специальную страницу конкурса по ссылке. Общие вопросы по премии можно задать по телефону +7 (917) 165-03-50 или по почте expoprof-samara@yandex.ru.