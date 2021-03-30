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Государство и Бизнес Экономическая политика

В Тольятти запущено первое в России производство дождевальных машин полного цикла

ТОЛЬЯТТИ. 30 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области запущено первое в стране производство дождевальных машин полного цикла. Реализовать инвестиционный проект компании помог Фонд развития моногородов (группа ВЭБ.РФ), который выдал предприятию заем в размере более 30 млн рублей.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Напомним, в июле прошлого года МОНОГОРОДА.РФ заключил соглашение с ООО "Билдинг Строй Гроуп" о выдаче беспроцентного займа на закупку необходимого оборудования для создания новой производственной линии самодвижущихся широкозахватных дождевальных машин полного цикла. На предприятии создано 35 новых рабочих мест.

"На сегодняшний день ТОСЭР "Тольятти" — лидер по количеству резидентов. Свои проекты здесь реализуют 72 компании, которые уже инвестировали 16,8 млрд рублей и создали 5500 рабочих мест. Одной из важнейших составляющих проекта компании "Бизнес Строй Гроуп" является высокая локализация производства — более 90% комплектующих будут изготавливать на площадке компании. Правительство региона, со своей стороны, и в дальнейшем будет оказывать компании всю необходимую поддержку", — сообщил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. Он также добавил, что продукция предприятия разработана с учетом передовых мировых и отечественных технологий.

Сотрудничество компании "Билдинг Строй Гроуп" с Фондом развития моногородов — это показательный пример реализации программы по поддержке российских производств. Ранее МОНОГОРОДА.РФ заключил два соглашения о выдаче беспроцентных займов двум компаниям из Тольятти. Одна из этих организаций, "ЗАВОД ЖБИ ФЛОРКОН", готовится к открытию летом текущего года.

"Меньше чем за год нам удалось реализовать инвестиционный проект. За счет средств, выделенных Фондом развития моногородов, мы закупили и установили все необходимое оборудование. Это позволило создать нам производство полного цикла, а также увеличить мощность до 300 единиц дождевальных машин в год", — сказал генеральный директор "Билдинг Строй Гроуп" Николай Лысов.

ООО "БСГ" является производителем оросительной техники и комплектующих для дождевальных машин, а также оказывает услуги по сервисному обслуживанию и проектированию оросительных систем. Компания является единственным российским предприятием, которое осуществляет производство отечественной широкозахватной техники типа "Кубань". Продукция компании поставляется напрямую сельхозпроизводителям из России и стран СНГ.

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