Самарские команды по спортивной аэробике поборются за победу в региональном этапе гимнастрады

Самарские команды по спортивной аэробике готовятся впервые принять участие в новом для себя турнире — гимнастраде. На первом заочном этапе участники должны подготовить видеоролик с выступлением, который потом оценит специальное жюри.

"У нас спортсменки различного уровня — есть те, кто в сборной региона, есть начинающие. Гимнастрада объединяет всех, все девочки тренируются с большим энтузиазмом. У нас общая цель — всем вместе подготовиться к фестивалю", — отметила тренер по спортивной аэробике ГАУ СО "СШОР № 2" Инна Сергеева.

В рамках гимнастрады команды будут выступать в одном из трех направлений: "Общая гимнастика", "Гимнастические виды спорта" и "Танцевальный марафон". Лучшие команды попадут на второй, очный, этап. Через две недели, 13 и 14 апреля, они поборются за победу в региональном финале гимнастрады и право отправиться на всероссийский финал в Москву.

"Очень хотим выиграть и поехать в Москву, в "Академию Винер", где будет финал", — признаются юные спортсменки.

Гимнастраду организует международная академия спорта Ирины Винер в рамках национального проекта "Демография", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Решение о том, что в Самарской области будет проводиться гимнастрада, было принято по итогам встречи губернатора Дмитрия Азарова с президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики Ириной Винер-Усмановой. Заявки на участие принимаются до 31 марта.



