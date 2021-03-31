Уроженец Самары 10 часов отстреливался от спецназа, забаррикадировавшись в доме в элитном поселке в Подмосковье

Утром во вторник, 30 марта, в подмосковном элитном коттеджном поселке Новые Вешки 61-летний уроженец Самарской области Владимир Барданов начал стрельбу: мужчина, к которому полицейские пришли с обыском, забаррикадировался в доме и открыл огонь. Осада здания продолжалась весь день, пишет iz.ru.

Мужчина подозревается в торговле оружием, и правоохранители пришли осмотреть его дом. В доме на тот момент находились его жена, дочь с мужем и ребенком. Барданов всех выпустил из дома. После этого спецназ, оценив при помощи дрона обстановку, начал штурм здания.

За время осады Барданов дважды поджигал дом. По информации издания, сначала он поджег оружейную комнату, а спустя несколько часов - лестницу, чтобы бойцы не смогли до него добраться.

После этого дом Барданова начали обстреливать из гранатомета ГМ-94 термобарическими гранатами - здание загорелось. Пожарных к нему из соображений безопасности не подпустили.

Владимир Барданов сдаваться отказался и остался в горящем здании, стрельба прекратилась. К 21:00 боевая операция закончилась, спецназ покинул место перестрелки.

Как пишет dailystorm.ru, известно, что у Барданова несколько судимостей. Теперь за посягательство на жизнь сотрудников спецслужб стрелку грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.