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ДТП Происшествия

Четыре человека пострадали при столкновении легковушки и микроавтобуса под Самарой

САМАРА. 31 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 30 марта, в Красноярском районе Самарской области произошло ДТП с четырьмя пострадавшими.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По данным регионального ГУ МВД, в 10:30 23-летний водитель Toyota двигался со стороны Тольятти в направлении пос. Береза. На перекрестке он не уступил дорогу и столкнулся с микроавтобусом Peugeot Boxer под управлением 31-летнего мужчины.

В аварии пострадали четверо. Два пассажира Toyota: 26-летний мужчина и 22-летняя девушка госпитализированы. Также травмы получили 41-летняя пассажирка Peugeot Boxer, ее тоже госпитализировали, и 19-летний пассажир микроавтобуса.

По факту случившегося сотрудники полиции ведут проверку.

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