Четыре человека пострадали при столкновении легковушки и микроавтобуса под Самарой

Во вторник, 30 марта, в Красноярском районе Самарской области произошло ДТП с четырьмя пострадавшими.

По данным регионального ГУ МВД, в 10:30 23-летний водитель Toyota двигался со стороны Тольятти в направлении пос. Береза. На перекрестке он не уступил дорогу и столкнулся с микроавтобусом Peugeot Boxer под управлением 31-летнего мужчины.

В аварии пострадали четверо. Два пассажира Toyota: 26-летний мужчина и 22-летняя девушка госпитализированы. Также травмы получили 41-летняя пассажирка Peugeot Boxer, ее тоже госпитализировали, и 19-летний пассажир микроавтобуса.

По факту случившегося сотрудники полиции ведут проверку.