Дмитрий Азаров поделился планами по модернизации системы здравоохранения региона

Губернатор Дмитрий Азаров рассказал, какие медицинские учреждения начнут строить и сдадут в 2021 году. Он отметил, что будет построен и введен в эксплуатацию инфекционный корпус на 100 коек для Сызранской горбольницы №2.

Также по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения начнутся строительство новой поликлиники на 700 посещений в смену в поселке Волгарь Куйбышевского района Самары и реконструкция Нефтегорской Центральной районной больницы (завершат в 2022 году).

Модульные здания приемно-диагностических сортировочных отделений для больных с коронавирусной инфекцией появятся на территории Самарской областной клинической больницы имени Середавина и в тольяттинской горбольнице №5.

Губернатор подтвердил, что благодаря достигнутым договоренностям с Федеральным медико-биологическим Агентством - ФМБА России будет построен еще один модульный корпус инфекционного отделения на 60 коек в Тольятти.

Кроме того, удалось найти земельный участок под строительство поликлиники на 1000 посещений в поселке Смышляевка.

В результате конструктивного взаимодействия с федеральными министерствами достигнуты положительные решения по важному для здоровья маленьких пациентов региона медучреждению.

"Мы добились решения о выделении средств и приступаем к строительству нового корпуса Самарской областной детской инфекционной больницы на улице Шверника. Уверен, что по второму объекту - новому онко-гематологическому корпусу детской больницы им. Ивановой - также добьемся решения и приступим к работам уже в этом году", - отметил Дмитрий Азаров.