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ЖКХ и благоустройство Общество

В Самаре Крымскую площадь приводят в порядок после зимы

САМАРА. 31 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре на Крымской площади порядок поддерживает на постоянной основе МП "Спецремстройзеленхоз".

Фото: пресс-служба мэрии Самары

"Пока занимаемся уборкой, ворошим снег, а как только потеплеет, начнем облагораживать газоны и кустарники", — рассказала заместитель директора МП "Спецремстройзеленхоз" Людмила Якубовская.

Менее чем через месяц стартует голосование по выбору территорий для благоустройства в 2022 году. Онлайн-голосование пройдет с 26 апреля по 30 мая на платформе 63.gorodsreda.ru.

Объекты, которые поддержат большинством голосов, попадут в список комплексного ремонта на следующий год. Выразить свою позицию сможет любой желающий не младше 14 лет.

Список территорий, представленных для голосования в этом году:
1. Сквер у ЗАГСа в районе д. 13А по ул. Сергея Лазо в п. Управленческий
2. "Загородный" центральный парк культуры и отдыха имени Горького
3. Территория детской площадки, прилегающей к бульвару по ул. Челюскинцев
4. Парк Щорса
5. Сквер у ДК "Искра" в п. Красная Глинка
6. Сквер в районе дома № 170 по ул. Ташкентской
7. Бульвар Осипенко от ул. Мичурина до пр. Ленина
8. Детский сквер по ул. Победы
9. Сквер Экономистов
10. Сквер на "Хлебной" площади
11. Сквер Первых Космонавтов ( в районе д. 13 по ул. Гагарина)
12. Сквер по Зубчаниновскому шоссе
13. Городской парк культуры и отдыха "Молодежный"
14. Бульвар по ул. Чернореченской
15. Территория на 18 км Московского шоссе, лесопосадка около завода приборных подшипников
16. Сквер на пересечении улиц Авроры и Гагарина (в районе д. 74 и д. 77 по ул. Гагарина)
17. Сквер на пересечении улиц Ярмарочной и Самарской
18. Сквер имени Куйбышева
19. Парк "Воронежские озера"

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