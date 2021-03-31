ВСК стала лучшей страховой компанией года в сфере автострахования

Страховой Дом ВСК стал лауреатом XV общественной премии в области финансов "Финансовая элита России 2020" в номинации "Страховая компания года в сфере автострахования". Награду от лица компании получил вице-президент — руководитель управления развития экосистемы ВСК Олег Лисник, ответственный за совершенствование дистанционных сервисов в автостраховании.

Весной 2020 года ВСК запустила полное дистанционное урегулирование по каско с помощью мобильного приложения "ВСК страхование". И доля дистанционного урегулирования страховых случаев в автокаско превысила 60% от всех каналов взаимодействия с клиентами, по итогам февраля текущего года.

Теперь заявление убытка по каско занимает всего 5-10 минут, в этот же день клиент получает направление на ремонт. С помощью сервиса можно заявить событие, произошедшее на территории РФ, СНГ, Европы и иных стран, без дополнительных оплат и коэффициентов. Приложение позволяет с помощью фотокамеры смартфона сделать фото повреждений автомобиля и документов, необходимых для урегулирования. Стоит отметить, что при мелкой аварии заявить о ДТП по каско можно без справки из ГИБДД.

Формирование направления на ремонт осуществляется автоматически, а этапы урегулирования можно отслеживать прямо в мобильном приложении.

Также в 2020 году был запущен еще один продукт для автомобилистов — "Каско: компакт минимум". Полис позволяет автовладельцам возместить страховые риски при ДТП по вине третьих лиц, у которых не застрахована ответственность. И появилась возможность приобрести сервисный продукт "Техпомощь на дорогах" на более выгодных условиях.

ВСК работает над расширением продуктовых и сервисных решений, чтобы максимально соответствовать потребностям клиентов.

"Цифровая эволюция дистанционных сервисов стала движущей силой улучшения нашего взаимодействия с пользователями и повышения нашей внутренней эффективности. Сегодня более 60% клиентов ВСК выбирают полностью бесшовное дистанционное урегулирование страховых событий в автокаско с помощью мобильного приложения. Стремительный рост получили не только сервисы автострахования, но и услуги ДМС, где мы стали лидером прироста в прошлом году среди топ-10 участников рынка. Наши вложения в технологии, людей, дистанционные сервисы будут только расти, мы видим в этом нашу стратегическую задачу. Хочу выразить признательность жюри премии за высокую оценку успехов нашей компании", — прокомментировала награду заместитель генерального директора Страхового Дома ВСК Ольга Сорокина.

Премия "Финансовая элита России" проводится с 2004 года и является главной премией в сфере финансов. Традиционно награды различным представителям финансового рынка вручаются в номинациях "Гран-при", "Надежность", "Динамика развития", а также в индивидуальных и специальных номинациях за успехи и достижения в работе. Список лауреатов определяется, в том числе на основе рейтингов и рэнкингов рейтингового агентства "Эксперт РА", публичных статистических данных отраслевых ассоциаций финансового рынка, а также Министерства финансов Российской Федерации и Банка России.