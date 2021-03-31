В Самарской области создадут программу по модернизации пищеблоков школ

В регионе будет создана программа по модернизации пищеблоков школ. Такое решение принял губернатор Дмитрий Азаров на встрече с родителями школьников и педагогическим сообществом региона в среду, 31 марта.

Губернатор отметил, что Самарская область стала одним из лучших регионов страны по организации школьного питания.

"В Самарской области в целом ситуация была благополучная. Вместе с тем, по некоторым школам пришлось очень серьезно и в сжатые сроки потрудиться, чтобы быть организовать горячее питание, — отметил Дмитрий Азаров, обращаясь учителям и родителям. — Вы помните, что не все регионы начали обеспечивать учеников горячим питанием с первого года. Мы это сделали, и во многом это стало возможным благодаря коллективам образовательных учреждений, директорскому корпусу. Огромное и родителям, которые вели неусыпный контроль за качеством питания".

Глава региона уверен, что именно такая совместная работа и позволила в короткие сроки выполнить поручение президента страны Владимира Путина. "У каждого директора школы очень много забот, программ, и то, что родители помогают, концентрируют свое внимание на питании, его организации и контроле качества, является очень большим подспорьем. Мне лично — точно. И во многом благодаря участию родителей Самарская область отмечена как одна из лучших в стране по организации питания. Это наше общее достижение. Это здоровье наших детей", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Депутат Самарской губернской думы Галина Козловская отметила, что один из важнейших вопросов организации качественного питания, которые неоднократно обсуждался с родительским сообществом, — техническая оснащенность школ необходимым кухонным оборудованием. Поэтому участники встречи предложили разработать долгосрочную программу по модернизации пищеблоков.

"Отличительная черта этого года — очень тесная работа с родителями. То, что область выполнила поручение президента и с 1 сентября у нас все школьники получили горячее питание, это колоссальная заслуга лично ваша, министерства, родителей и учителей, — отметила Галина Козловская, обращаясь к губернатору. — Конечно, есть и вопросы, с которыми необходимо вместе справляться. И областное родительское собрание выходит с предложением по обновлению пищеблоков".

Дмитрий Азаров отметил, что инициатива, высказанная впервые на областном родительском собрании, уже прорабатывается. В настоящее время по поручению губернатора министерство образования и науки региона завершает анализ оснащенности образовательных учреждений необходимым оборудованием и оценку объема средств, нужных на модернизацию пищеблоков.

"До конца первого полугодия мы такую программу утвердим, чтобы уже летом постараться начать обновление оборудования, дооснащение пищеблоков или их капитальный ремонт. Мы создадим четкую программу, ориентированную на конкретные сроки", — заявил глава региона.

Руководитель области поблагодарил родителей за их активность. "Все, кто входит в родительские комитеты — это небезразличные люди, для которых нет чужих детей. И поверьте, я не случайно предложил создать областной родительский комитет. Для меня очень важно опираться на ваши мнения и проверять те управленческие решения, которые мы готовим к реализации", — подчеркнул Дмитрий Азаров, обращаясь к участникам обсуждения.