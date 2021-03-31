В среду, 31 марта, завершается прием заявок на участие в региональном этапе гимнастрады — общероссийского фестиваля гимнастических видов спорта и различных танцевальных направлений.

Фестиваль организует международная академия спорта Ирины Винер в рамках нацпроекта "Демография", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Решение о том, что Самарская область присоединится к участию в проекте, было принято по итогам встречи губернатора Дмитрия Азарова с президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики Ириной Винер-Усмановой.

Команды выбирают одно из трех направлений — "Общая гимнастика", "Гимнастические виды спорта" или "Танцевальный марафон" — и готовят свой номер. Заявки принимались от спортивных, и творческих коллективов численностью от 10 человек, возраст участников — от 5 до 28 лет.

Свой номер записала на видео и отправила в оргкомитет гимнастрады и команда Самарского университета Gold Space. Это одна из самых титулованных спортивных команд области, ребята — чемпионы ПФО, первенства и чемпионатов России по фитнес-аэробике.

Алена Никифорова, капитан команды "Gold Space — Самарский университет", рассказала: узнав о том, что в области проводится гимнастрада, команду дополнили участниками, чтобы соответствовать требованиям конкурса, и подготовили программу, которая включает в себя гимнастические элементы, прыжки, взаимодействия, махи.

"Естественно, только положительные эмоции от таких масштабных мероприятий, очень рады, что для спортсменов сейчас проводятся такие программы и фестивали", — говорит она.

Номер команды называется "Рок-н-ролл. Назад в СССР". "Выбрали эту музыку, потому что она драйвовая, она заводит, все ее знают, все подпевают. Задумка такая, чтобы всех поднять станцевать вместе с нами, чтобы все были "на спорте", вели здоровый образ жизни", — поделилась замыслом Мария Брызгалова, тренер сборной команды Самарского университета по фитнес-аэробике.

Коллектив надеется на победу и рассчитывает пройти далее — на очный этап соревнований, которые состоятся в Самаре 13–14 апреля. В каждом из направлений будут определены региональные победители, они выступят во всероссийском финале. Он пройдет в Москве с 17 по 21 июня.