Самарский бизнесмен получил срок за уклонение от уплаты налогов на 180 млн рублей

В Самаре директор ООО "Артель" Александр Цыбулько судом признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов), сообщает Следственный комитет РФ.

"Следствием и судом установлено, что в период с апреля по июль 2019 г. Цыбулько уклонился от уплаты налогов на добавленную стоимость и прибыль на общую сумму более 181 млн руб., путем не предоставления налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость", - указывается в релизе.

Приговором суда Цыбулько назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года, с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

По данным ИАС Seldon.Basis, ООО "Артель" действовало с 2003 г. и было зарегистрировано в Самаре на ул. Хасановской, д. 28. Компания специализировалась на торговле отходами и ломом. В феврале 2021 г. компания была исключена из ЕГРЮЛ. Александр Цыбулько выступал учредителем, выйдя из уставного капитала в 2019 году. Выручка компании по итогам 2018 г. составила 13 млн руб., прибыль - 261 тыс. рублей. Цыбулько также выступает директором и единственным владельцем ООО "Метал-Сервис", зарегистрированного в с. Подстепки Волжского района.