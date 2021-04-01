В Самарской области предлагают смещать сроки нерестового запрета

Сроки запрета на рыболовство в период нереста водных биологических ресурсов предлагают сделать подвижными. Такая инициатива обсуждалась 1 апреля на заседании общественной комиссии по охоте и рыболовству при комитете Самарской губернской думы по сельскому хозяйству и продовольствию.

По словам представителей Саратовского филиала ФГБНУ "Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии", такая мера позволит с учётом сложившихся климатических условий смещать на 10 дней начало запретного периода лова. При этом общая его продолжительность останется неизменной.

Сейчас сроки нерестового запрета жестко установлены приказом Минсельхоза РФ. В Самарской области он действует с 15 апреля по 15 июня. В это время рыбачить можно только одной удочкой, на которой смонтировано не больше двух крючков.