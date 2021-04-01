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Здравоохранение Общество

В регион поступили более 23000 доз вакцины ГамКовидВак

САМАРА. 1 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарскую область поступила партия вакцины ГамКовидВак для профилактики новой коронавирусной инфекции — 23 700 доз. В ближайшее время вакцина будет доставлена в медицинские организации региона.

На сегодняшний день привито более 175 тыс. человек, из них завершили вакцинацию 118 тыс. человек. Вакцинация проводится добровольно и бесплатно.

Прививка от COVID-19 позволяет сформировать иммунитет в отношении новой коронавирусной инфекции. Пройти вакцинацию может любой желающий старше 18 лет, не имеющий медицинских противопоказаний.

Особенно важно пройти вакцинацию лицам из групп риска — пациентам с хроническими заболеваниями, лицам старше 60 лет, гражданам, род деятельности которых связан с общением с большим количеством людей и высокой вероятностью заражения.

Записаться на прививку можно дистанционно — на портале Госуслуг или по телефону поликлиники по месту прикрепления полиса ОМС. Также работает телефон горячей линии 122.

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