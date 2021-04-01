Самарская область может приобрести пассажирское судно "Чайка-СПГ"

Министерство транспорта Самарской области рассматривает возможность приобретения пассажирского судна "Чайка-СПГ". Такая информация была озвучена в четверг, 1 апреля, на заседании круглого стола по региональным речным перевозкам, организованном региональным штабом Общероссийского народного фронта.

Руководитель департамента развития транспортного комплекса регионального минтранса Сергей Калинин рассказал, что прорабатывается вопрос с судостроительной корпорацией "Ак Барс".

"Предложение от корпорации получено. Будем рассматривать его в части приобретения по федеральной программе Минпромторга РФ. Вчера было совещание, будет выделено финансирование в рамках программы. От нас сейчас просят соответствующую заявку", — пояснил Сергей Калинин.

Судно "Чайка-СПГ" вместимостью 176 человек имеет дальностью плавания по запасам топлива 400 км и автономность 24 часа. Оно работает на сжиженном природном газе. В августе 2020 г. Зеленодольский завод имени А. М. Горького (входит в судостроительную корпорацию "Ак Барс") завершил строительство первого судна. По информации из открытых источниках стоимость судна составляет 320 млн рублей.