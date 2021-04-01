Тестовую эксплуатацию элетротеплохода в Самаре планируют начать в июле

Уже в июле этого года министерство транспорта Самарской области планирует запустить в тестовую эксплуатацию пассажирское элетросудно. Об этом стало известно в четверг, 1 апреля, на заседании круглого стола по региональным речным перевозкам, организованном региональным штабом Общероссийского народного фронта.

"В ноябре 2020 г. в Москве проходила транспортная неделя, на которой губернатор Самарской области провел встречу с представителями ООО "Эмпериум". Было принято совместное решение о возможности эксплуатации в Самаре электрического судна в навигацию 2021 года. Сейчас разрабатывается план по предоставлению объекта из Питера, будем вводить его в этом году в тестовый режим", — сообщил руководитель департамента развития транспортного комплекса регионального минтранса Сергей Калинин.

По его словам, ориентировочное время прибытия 80-местного экобуса в регион — июль. Пока планируется пустить судно на экскурсионные направления. При этом "Эмпериум" заявлял о том,ч то просчитывал вариант использования судна для переправы в Рождествено.