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Транспорт Транспорт и связь

Тестовую эксплуатацию элетротеплохода в Самаре планируют начать в июле

САМАРА. 1 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Уже в июле этого года министерство транспорта Самарской области планирует запустить в тестовую эксплуатацию пассажирское элетросудно. Об этом стало известно в четверг, 1 апреля, на заседании круглого стола по региональным речным перевозкам, организованном региональным штабом Общероссийского народного фронта.

"В ноябре 2020 г. в Москве проходила транспортная неделя, на которой губернатор Самарской области провел встречу с представителями ООО "Эмпериум". Было принято совместное решение о возможности эксплуатации в Самаре электрического судна в навигацию 2021 года. Сейчас разрабатывается план по предоставлению объекта из Питера, будем вводить его в этом году в тестовый режим", — сообщил руководитель департамента развития транспортного комплекса регионального минтранса Сергей Калинин.

По его словам, ориентировочное время прибытия 80-местного экобуса в регион — июль. Пока планируется пустить судно на экскурсионные направления. При этом "Эмпериум" заявлял о том,ч то просчитывал вариант использования судна для переправы в Рождествено.

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