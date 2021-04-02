Банк "Открытие" подарит Apple Watch за точный прогноз времени победителя Югорского лыжного марафона

Банк "Открытие", выступающий официальным партнером Югорского лыжного марафона 2021, разыгрывает часы Apple Watch Series 6 среди болельщиков гонки.

Чтобы выиграть приз, участник конкурса должен дать максимально точный прогноз времени, с которым завершит гонку на дистанции 50 км победитель Югорского лыжного марафона в 2021 году. Прогнозы принимаются в период с 5 по 9 апреля 2021 года в виде комментариев под постом о конкурсе в социальной сети Вконтакте.

Победитель конкурса будет определен после финиша всех спортсменов 10 апреля. Им признается участник, давший максимально близкое значение к реально зафиксированному времени первого финишировавшего участника на дистанции 50 км. Подробные условия конкурса здесь.

Пробежать дистанцию 50 км на Югорском лыжном марафоне планируют Александр Большунов, Сергей Устюгов, Евгений Дементьев, Александр Легков, Алексей Червоткин, Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак и другие известные спортсмены.

Напомним, Югорский лыжный марафон пройдет в столице Югры — Ханты-Мансийске 10 апреля 2021 года. Марафон проводится ежегодно с 2013 года, организаторами гонки выступают правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, АУ "ЮграМегаСпорт", Федерация лыжных гонок ХМАО-Югры в партнерстве с банком "Открытие". Регистрация на марафон открылась 15 февраля и закроется 9 апреля, подать заявку на участие можно в свободной форме на сайте марафона ugraloppet.ru. В 2019 году в Югорском лыжном марафоне приняли участие более 2,5 тысячи участников.

Информационные партнеры Югорского лыжного марафона-2021 — Sports.ru, федеральный медиахолдинг 1MI, информационно-аналитический портал siapress.ru, издательский дом "Новости Югры". Генеральный информационный партнер — ИД "Советский спорт".