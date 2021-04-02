Генеральным директором ХК "Лада" назначен Александр Чеботарев

В пресс-службе министерства спорта Самарской области сообщили, что на должность генерального директора ХК "Лада" утвержден Александр Чеботарев.

Такое решение было принято по итогам встречи с министром спорта региона Сергеем Кобылянским. На встрече Александр Чеботарев озвучил предложения по концепции развития клуба и хоккея в Самарской области.

"Одна из первоочередных задач Александра Чеботарева — подготовка решений по тренерскому штабу и административному составу ХК "Лада", — сообщили в ведомстве.

Напомним, на этом посту Чеботарев сменил Виктора Резникова, покинувшего клуб вместе со спортивным директором Владимиром Кречиным. Такое решение приняли по итогам встречи главы минспорта Сергея Кобылянского с руководством и тренерским штабом ХК 31 марта.

Тогда Кобылянский заявил, что никого не устраивают результаты ХК "Лада" в лиге, клуб, по его мнению, должен быть в лидерах.

"Я понимаю, что для нормальной жизнедеятельности и развития клуба необходимы комплексные меры. Главная оценка игры — это счет на табло, уважение и поддержка со стороны болельщиков", — сообщил Сергей Кобылянский на совещании с хоккейным клубом "Лада".