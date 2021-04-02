Работающие жители региона в возрасте 65+ могут оформить больничный на период самоизоляции

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал постановление, которое продлевает ранее действовавший порядок оформления больничных на период самоизоляции.

Работающие граждане старше 65 лет, выбравшие режим самоизоляции, смогут оформить очередной электронный больничный лист. Напомним, в Самарской области режим самоизоляции для жителей 65 лет и старше продлен по 14 апреля включительно.

"Право на получение листка нетрудоспособности имеют работающие граждане 65 лет и старше в тех случаях, когда они не перешли на дистанционную работу и не находятся в отпуске. Электронные больничные, как и прежде, будут выдаваться на основе данных, которые работодатели в электронном виде направят в Фонд социального страхования. Для получения больничного листа гражданам 65+ необходимо сообщить работодателю любым способом, исключающим личное присутствие (по телефону, СМС, электронной почте и т.д.), о намерении получить электронный больничный лист на период нахождения на карантине. Пособие по временной нетрудоспособности начислят сразу за весь период. Средства поступят напрямую работнику в течение семи календарных дней со дня оформления больничного. Важно, что такие электронные больничные оплачиваются за счет средств ФСС, что позволяет не отвлекать средства работодателя даже на короткое время", - пояснила управляющий Самарским региональным отделением Фонда социального страхования Елена Кривошеева.

Как подчеркнули в ведомстве, работники на период действия электронного больничного должны соблюдать карантинный режим, не покидать мест пребывания.