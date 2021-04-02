Бывшую сотрудницу "Зетта Страхование" обвиняют в мошенничестве на 1,5 млн рублей

Прокуратура Самары утвердила обвинительное заключение бывшему начальнику управления филиала ООО "Зетта Страхование". Женщине вменяют растрату в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Как сообщает региональная прокуратура, по версии следствия, обвиняемая брала деньги у жителей города, желавших оформить договоры страхования, но не переводила их на расчетные счета организации. Ущерб составил более 1,5 млн рублей.

Экс-сотрудница "Зетта Страхование" признала вину частично и погасила часть ущерба - около 165 тыс. рублей.

Сейчас уголовное дело направлено в Советский районный суд Самары для рассмотрения.