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В Сызрани рухнул балкон вместе с женщиной

СЫЗРАНЬ. 2 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 2 апреля, в Сызрани рухнул балкон жилой квартиры с верхнего этажа трехэтажки, сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

Фото: СУ СК по Самарской области

По данным ведомства, в это время на балконе находилась 62-летняя женщина. Она упала на балкон второго этажа и получила травмы. Сейчас пострадавшая находится в больнице, где ей оказывается медицинская помощь.

По этому факту следственным отделом по городу Сызрань СУ СК РФ по Самарской области начата доследственная проверка.

"Выясняются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — отметили в следственном ведомстве.

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