По информации регионального оперативного штаба, в субботу, 3 апреля, в регионе подтвержден еще 201 случай новой коронавирусной инфекции.

Из них 70 случаев заражения отмечено в Самаре, 38 человек заразились в Тольятти, 13 - в Чапаевске.

В остальных муниципалитетах число заразившихся не превышает десяти человек - по 9 случаев заражения зарегистрировано в Новокуйбышевске и Отрадном, 8 - в Сызрани, 7 в Кинельском районе, 6 в Красноярском районе.

По четыре новых случая заражения коронавирусом - в Октябрьске, Кинель-Черкасском, Сергиевском и Ставропольском районах. По три человека выявлено в Волжском и Нефтегорском районах, по два - в Кинеле, Безенчукском, Богатовском, Большечерниговском и Похвистневском районах.

По одному человеку заболело в Жигулевске, Похвистнево, Елховском, Исаклинском, Клявлинском, Кошкинском, Приволжском, Шенталинском и Шигонском районах.

Скончались за сутки 9 человек, в том числе двое мужчин 70 лет, мужчина 83 лет, женщины 70, 71, 85 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы Умерли также женщина 72 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, женщина 71 года, страдавшая заболеваниями эндокринной системы и органов дыхания и мужчина 82 лет.

185 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 16 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений. Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 56333 случая коронавируса.

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 35,26, по стране - 68,5. Коэффициент летальности в области - 1,99, в стране - 2,19. Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7850, нарастающим итогом 2184964.