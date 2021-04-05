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Экономика и бизнес

Власти Самарской области закупят подарки с символикой региона на 18 млн рублей

САМАРА. 5 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Департамент управления делами губернатора Самарской области выбрал подрядчика, который организует поставку подарочных наборов с символикой Самарской области. На торги была подана всего одна заявка – от ООО "Аюс". Ее признали соответствующей аукционным требованиям. Подрядчику выделено 18,3 млн рублей. На эти средства компания должна обеспечить поставку подарков для нескольких тысяч самарцев.

Речь идет о трех вариантах подарочных наборов стоимостью от 1000 до 1100 рублей. Таким образом, выделенных средств хватит, чтобы обеспечить наборами более 16,5 тыс. жителей региона.

Так, в подарочный набор № 1 с символикой Самарской области входят: сдобное печенье с разными начинками, цейлонский байховый чай, конфеты с вафельной крошкой и с помадными корпусами.

В набор № 2 входят те же продукты, но чай заменен на варенье, а в подарочную коробку набора № 3 вместо чая планируется положить банку меда.

В техническом задании прописан ряд обязательных условий. Так, в оформлении подарочной упаковки должна присутствовать технология дополненной реальности в виде QR-кодов со ссылкой на приложение. "Статичное изображение должно превратиться в "живую" анимацию на экране мобильного устройства", — отмечается в ТЗ.

Сами подарочные коробки должны иметь конструкцию "книги" с откидной крышкой-обложкой. На обложке планируется разместить абрис Самарской области в форме сердца, а также изображения с символикой региона — монумент Славы, стела "Ладья", театр драмы им. Горького, Самарская филармония, монумент РН "Союз", здание правительства области, жд-вокзал, памятник князю Григорию Засекину, Римско-католический костел, АвтоВАЗ, Самара-Арена (ныне — "Солидарность-Арена") и т. д.

В аукционной документации отмечается, что финансироваться закупка будет из средств областного бюджета, предусмотренных на подготовку и проведение мероприятий, посвященных праздникам, в том числе профессиональным, памятным датам и другим значимым событиям.

Подарочными наборами будут чествовать на предприятиях рабочих и специалистов, которые достигли высоких показателей в своей отрасли.

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