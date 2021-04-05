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Здравоохранение Общество

В Кинель-Черкасского районе вакцинация проходит в новом передвижном ФАПе

КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССЫ. 5 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жители села Кабановка Кинель-Черкасского района прошли вакцинацию в новом передвижном фельдшерско-акушерском пункте, сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Напомним, 1 апреля губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и депутат Госдумы Виктор Казаков передали 19 мобильных фельдшерско-акушерских пунктов учреждениям здравоохранения губернии. Три новых передвижных ФАПа переданы в Кинель-Черкасскую центральную районную больницу. Сегодня мобильный медицинский пункт работал в селе Кабановка для проведения вакцинации населения от коронавируса.

Новый ФАП  — это передвижной кабинет врача, который полностью оснащен всем необходимым оборудованием, поэтому позволяет проводить осмотр населения в отдаленных районах и селах и делать профилактические прививки.

"С помощью мобильного пункта мы можем выехать, осмотреть пациентов на дому, сделать прививки, — рассказала исполняющий обязанности заместителя главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Кинель-Черкасской ЦРБ Нина Лохова. — Сегодня провели вакцинацию 37 жителям села. Люди активно принимают в этом участие, чтобы защитить себя и своих близких. Очень удобно, что пункт оборудован морозильными камерами для перевозки и хранения вакцины и наше население может пройти вакцинацию рядом с домом".

Сформирован график ежедневных выездов медицинских комплексов в отдаленные села Кинель-Черкасского района.  Медработники уже побывали в селах Черновка и Александровка, следующий выезд — в село Екатериновка.

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