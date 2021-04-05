В самарской квартире женщина и двое детей отравились угарным газом

В воскресенье, 4 апреля, в 22.30 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение об отравлении угарным газом трех человек, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

По данным Центра, ЧП в квартире дома на ул. Партизанская в Советском районе произошло с 43-летней женщиной и двумя девочками в возрасте 8 и 12 лет.

В управлении чрезвычайного ведомства уточняют, что после обследования врачами "скорой" от госпитализации пострадавшие отказались.

Предварительной причиной случившегося называют нарушение правил эксплуатации газового оборудования.