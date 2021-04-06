В Самарской области снизилось заболеваемость ОРВИ и пневмонией

В Самарской области ОРВИ и внебольничных пневмоний за прошедшую неделю в сравнении с предыдущей стало меньше на 6,9 и 2,1% соответственно.

Об этом было рассказано на заседании регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в понедельник, 5 апреля.

В сравнении с неделей ранее на прошедшей неделе отмечен рост случаев COVID-19 на 100 тысяч населения в трех возрастных группах (1-6, 18-29, 65+ лет). Снизилась заболеваемость среди людей четырех возрастных категорий: до 1 года, 7-14, 5-17, 30-49 лет. В группе людей 50-64 лет заболеваемость осталась на прежнем уровне.

Порядка 3,5 тысяч пациентов с коронавирусом и подозрением на него находятся на лечении в стационарах, порядка 13,5 тысяч – на амбулаторном лечении, сообщил министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян.

Более 30% коечного фонда находится в резерве, 10% из них планируется постепенно возвращать в штатный режим работы дополнительно к уже переведенным 1800 местам. Скорую помощь в регионе круглосуточно продолжают оказывать 214 бригад. В Тольятти их число планируется в ближайшее время увеличить.