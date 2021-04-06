Куйбышевский НПЗ продолжает прививочную кампанию для своих сотрудников от новой коронавирусной инфекции

Чтобы снизить нагрузку на городские медучреждения и охватить максимальное количество заводчан, желающих привиться, на базе поликлиники КНПЗ была организована площадка для вакцинации от COVID-19. Процедуру проводили врачи специализированной медицинской организации, которая обеспечивала логистику и вакцинирование работников в соответствии с требованиями Минздрава, включая предварительное медицинское обследование и поствакционное наблюдение.

Вакцину, как и в городских поликлиниках, на Куйбышевском НПЗ ставят в два этапа отечественным препаратом "Гам-КОВИД-Вак" (Спутник V"). Это первая в мире зарегистрированная вакцина на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. В настоящее время она входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Проведение вакцинации позволит защитить здоровье работников, членов их семей, смягчить противоэпидемиологический режим.

Вместе с этим на КНПЗ продолжается соблюдение масочного режима, все проходные оснащены высокоточными системами контроля температуры, помещения и контактные поверхности обрабатываются дезинфицирующими бактерицидными средствами.

Прививочная кампания на КНПЗ продолжается.