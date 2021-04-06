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В Самарской области 16-летний парень

САМАРА. 6 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области разыскивают пропавшего 16-летнего жителя Борского района Дмитрия Чинякина, сообщает региональное ГУ МВД.

Около 13:00 5 апреля подросток ушел из дома и пропал.

Приметы разыскиваемого: на вид 15-16 лет, рост 165-170 см, худощавого телосложения, овальное лицо, голубые глаза, был одет в синюю вязаную шапку, синюю куртку с желтым рисунком, голубые джинсы, серый свитер, черные ботинки, при себе имел черный рюкзак с серым мишкой на кармане.

Правоохранители просят всех, кто располагает сведениями о местонахождении разыскиваемого, сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(846) 373-76-40 или 112 (с мобильного).

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