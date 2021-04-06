В Самаре упавшим с крыши листом железа оторвало руку мужчине

Во вторник, 6 апреля, в Самаре мужчине оторвало кисть руки упавшим с крыши четырехэтажного дома листом кровельного железа. Об этом сообщает прокуратура региона.

ЧП произошло примерно в 16:00 на ул. Воронежской, 1, когда мужчина проходил мимо.

Сообщается, что следователи осматривают место происшествия, организована процессуальная проверка.

"Прокурором Промышленного района г. Самара организована проверка соблюдения управляющей организацией законодательства при обслуживании дома, в том числе регламентирующего порядок содержания кровли многоквартирного дома. По результатам проверки будет решен вопрос об ответственности виновных лиц", - отмечают в прокуратуре.