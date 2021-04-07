СОФЖИ отказался от компенсационных земель и дольщиков "Кросса"

Самарский областной фонд жилья и ипотеки (СОФЖИ), региональное министерство строительства и администрация Самары договорились о мировом соглашении по удовлетворению прав дольщиков ООО "Кросс".

Согласно договоренности, фонд отказывается от компенсационных участков, а с него снимается обязательство обеспечить квадратными метрами обманутых дольщиков проблемного объекта на пересечении ул. Владимирской и пр. Карла Маркса.

Напомним, застройщиком жилого дома выступало ООО "Кросс", которое обанкротилось в 2013 году. Минстрой провел аукцион по выбору нового застройщика, при этом дольщиков "Кросса" разделили на две группы - 81 право требования (помещения) перешли к СОФЖИ, остальные остались на недостроенном объекте, аукцион на достройку которого выиграла "Поволжская строительная корпорация" (ООО "ПОСКО"). Последняя достроила дом и ввела его в эксплуатацию летом 2019 года. Ранее компания выражала готовность взять и дольщиков СОФЖИ за компенсационные участки. Сейчас в "ПОСКО" на эту тему с Волга Ньюс не стали общаться.

Фонд жилья и ипотеки обратился в арбитражный суд, который попросил освободить его от обязательств с формулировкой "в связи с существенным изменением обстоятельств". От прав на компенсационные земли СОФЖИ, если верить документам суда, отказался еще в 2018 г.: на участок 14,1 тыс. кв. м в 107 квартале (Ленинский район) и 23,3 тыс. кв. м в границах улиц Советской и Енисейской, переулка Ташкентского, пр. Юных Пионеров.

Все стороны в лице исполнительного директора СОФЖИ Сергея Кандакова, министра Евгения Чудаева и главы Самары Елены Лапушкиной договорились о мировом соглашении. Но арбитражный суд отказался его утверждать, поскольку документ затрагивает интересы дольщиков, не установлено их число. Фонд отказывается от удовлетворения прав 88 дольщиков на получение 91 квартиры. При этом права семи человек СОФЖИ удовлетворил. В письме минстроя 2015 г., направленном фонду до заключения соглашения о сотрудничестве, говорится о 92 участниках долевого строительства.

Арбитражный суд Самарской области теперь вновь разбирается в обстоятельствах дела и привлекает к нему 86 дольщиков.