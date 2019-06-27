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Строительство Строительство и недвижимость

Долгострой на ул. Владимирской ввели в эксплуатацию

САМАРА. 27 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ООО "Поволжская строительная корпорация" ("ПОСКО") получило разрешение на ввод в эксплуатацию ЖК "На Владимирской" на пересечении пр. К.Маркса и ул. Владимирской в Самаре, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Строительство объекта велось с 2002 г., до 2007-го застройщиком было ООО "Кросс". Позже компанию признали банкротом, а 112 граждан стали обманутыми дольщиками.

С 2017 года завершением стройки занималось ООО "ПОСКО", и 25 июня дом на ул. Владимирской, 33 ввели в эксплуатацию.

При строительстве объекта прокуратура выявляла нарушения противопожарного и градостроительного законодательства, которые застройщик устранил.

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