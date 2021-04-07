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Чрезвычайные происшествия Происшествия

Минтруд Самарской области расследовал два несчастных случая на производстве

САМАРА. 7 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство труда Самарской области закончило расследования двух несчастных случаев со смертельным исходом.

Так, 22 октября 2020 г. в Москве погиб 60-летний водитель-экспедитор ИП Загородников С. П. (место регистрации юрлица Тольятти). Мужчина получил смертельную травму в результате наезда электрического погрузчика.

Комиссия посчитала, что должностные лица ИП Загородников С. П. допустили нарушения требований охраны труда.

Второй расследование касалось смерти сотрудника ООО "Авто Транс". 28 декабря 2020 г. в Кинельском районе 51-летний водитель упал с КамАЗа и получил смертельную травму.

Расследование показало, что причиной несчастного случая были недостатки в подготовке работников и организации охраны труда. А допустили эти нарушения должностные лица ООО "Авто Транс".

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