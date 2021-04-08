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Страхование Финансы

ВСК и Альфа-Лизинг защитят предпринимателей благодаря новому страховому продукту

САМАРА. 8 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Страховой Дом ВСК и Альфа-Лизинг реализовали совместную программу "Финансовая гарантия". Продукт предназначен специально для лизинговых клиентов. Полис позволит погасить задолженность по договору лизинга в случае утраты транспортного средства.

"Финансовая гарантия" — полис страхования платежей, который защищает лизингополучателя в случае угона или тотального уничтожения транспорта и, как следствие, расторжения договора лизинга. По этому полису страховая компания закроет долг клиента по лизинговому договору, а также вернет 70% первоначального взноса. Продукт можно добавить при оформлении сделки лизинга.

Классический полис каско покрывает только стоимость автомобиля, из которой учитывается амортизационный износ и франшизы. "Финансовая гарантия" фиксирует цену транспорта на момент его покупки на всё время действия договора.

Договор оформляется в ВСК на весь срок действия договора лизинга, при этом по каско автомобиль может быть застрахован в любой другой страховой компании.

"Страховое решение зарекомендовало себя как удобный инструмент защиты финансовой устойчивости предпринимателей, пользующихся лизинговыми услугами. Мы рады расширить наше взаимодействие с крупным бизнесом, предлагая нишевые передовые продукты с учетом отраслевой специфики. Полис позволит финансово обезопасить себя от возможных последствий утраты лизингового транспортного средства", — отметил Вячеслав Куприянов, руководитель Департамента по работе с высокотехнологичными партнерами.

"В своей практике мы сталкивались с ситуациями, в которых клиенты оставались без транспортных средств из-за угона или полного уничтожения. Выплат по полисам каско было недостаточно для погашения задолженности перед лизинговой компанией. "Финансовая гарантия" — отличный продукт, чтобы не только погасить задолженность по лизингу, но и получить средства на первоначальный взнос для лизинга нового транспорта, не вынимая деньги из оборота бизнеса", — прокомментировала запуск нового продукта Яна Островская, руководитель направления развития дополнительных услуг ГК Альфа-Лизинг.

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