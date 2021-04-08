В Самарской области планируют построить новые школы на условиях концессии

Не менее пяти новых школ должно появиться на территории Самарской области в период до конца 2023 года. Образовательные учреждения планируют построить на условиях концессии. Этот вопрос обсудили на совещании в правительстве региона в четверг, 8 апреля.

Строительство учреждений образования на условиях концессии предполагает частично государственное финансирование — средства капитального гранта ВЭБ.РФ в размере 35% (30,1% федеральный бюджет и 4,9% областной бюджет) и средства инвестора в размере 65% (13% собственные и 52% заемные средства).

Напомним, такая возможность развития системы образовательных учреждений области обсуждалась в ходе визита в Самарскую область делегации государственной корпорации развития ВЭБ.РФ во главе с ее председателем Игорем Шуваловым в декабре минувшего года.

На совещании обсудили вопросы выделения земельных участков, подготовки проектно-сметной документации, сроки и условия оформления частных концессионных инициатив.

Особое внимание участники обсуждения уделили приоритетности строительства объектов. "Основными критериями выбора площадок для строительства образовательных учреждений должны быть комфорт для жителей и стимулирование жилищного строительства. Новые школы прежде всего необходимы, чтобы ликвидировать вторую смену в действующих образовательных учреждениях, и в новых жилых микрорайонах", — отметил Виктор Кудряшов.

Перечень школ будет определен после консультаций с застройщиками, реализующими в регионе крупные проекты по строительству жилья.