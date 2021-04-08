Антон Шариков стал прокурором Ленинского района Самары

Прокурором Ленинского района Самары назначен 39-летний Антон Шариков.

В органах прокуратуры Шариков работает с 2004 года. В прокуратуре Оренбургской области в разное время он занимал должности следователя Сорочинской межрайонной прокуратуры города Сорочинск, заместителя прокурора Асекеевского района, заместителя Орского межрайонного природоохранного прокурора, первого заместителя прокурора Советского района Орска, заместителя Бузулукского межрайонного прокурора, первого заместителя прокурора Оренбурга, первого заместителя Бузулукского межрайонного прокурора Курманаевского района области.

В 2016 г. Антона Шарикова наградили знаком отличия "За верность закону" III степени.