16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарская область представила туристический проект на выставке "Интурмаркет" Из Самары запустят прямые рейсы в Каир Самарская область представила турпредложения на летний сезон В Ширяево планируют построить причал Туристический маршрут "Жигулевские выходные" получит федеральную поддержку

Туризм Общество

В виртуальном путеводителе по Самарской Луке стало вдвое больше точек

САМАРА. 9 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 46
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Компания "МТС" при поддержке департамента туризма министерства культуры Самарской области в преддверии теплого времени года и туристического сезона расширила аудиогид по основным достопримечательностям Самарской Луки. В обновленный виртуальный гид по национальному парку входит в общей сложности более двадцати объектов, представляющих особенный интерес для путешественников и любителей экологического туризма.

С помощью аудиогида МТС гости и жители Самарской области могут прослушать легенды о разбойничьих кладах в жигулевских пещерах, интересные исторические факты о селах, расположенных на территории Самарской Луки, узнать, как Ведьмино озеро получило свое название и где в национальном парке обитает больше всего видов пресмыкающихся. Озвучил аудиогид популярный самарский радиоведущий, "голос" "Русского радио" в Самаре Дмитрий Кузнецов.

Аудиогид по Самарской Луке является частью большого экологического проекта "Место Силы", в котором собрана информация о наиболее интересных национальных парках и заповедниках России. На сайте проекта можно изучить информацию о редких видах животных и растений, обитающих на территории национального парка, основных достопримечательностях, известных людях, чья жизнь была так или иначе связана с Самарской Лукой, а также посмотреть экоуроки о правилах поведения на природе для детей и взрослых. В создании экоуроков приняли участие основатель спортивно-туристического клуба "ВелоСамара" Роман Еремкин, телеведущий Александр Семочкин, директор "Туристского информационного центра" Самарской области Евгения Смирнова, директор филиала "МТС" в Самарской области Александр Меламед, писатель Денис Либстер и другие известные самарцы.

Аудиогид "Место силы. Самарская Лука" размещен на популярной туристической платформе Izi.Travel, прослушать его можно как с мобильных устройств во время путешествия по национальному парку, так и с ноутбука или стационарного компьютера, находясь дома. С момента старта первого этапа проекта "Место Силы" в августе 2020 года страницу аудиогида по Самарской Луке посетили более десяти тысяч раз, причем самыми популярными достопримечательностями оказались Каменная Чаша, Могутовая гора и Ширяево. Чаще всего виртуально "гуляли" по национальному парку пользователи из Самары, Тольятти, Уфы и Казани.

Проект "Место силы" является частью комплексной программы МТС в сфере экологии, направленной на создание необходимой инфраструктуры для защиты природных объектов и сохранения популяций редких животных, повышение уровня экологической культуры населения и его вовлечения в сохранение природного наследия, а также развития экотуризма. В рамках программы МТС также в тесном сотрудничестве с национальными парками и заповедниками создает технологические продукты для экологического просвещения, включая VR-гиды, онлайн-экскурсии и другие сервисы для детей и взрослых.

В Самарской области проект "Место силы" реализуется в сотрудничестве с национальным парком "Самарская Лука" и ГУ СО "Туристский информационный центр".

Гид потребителя

Фото на сайте

14-й зимний мотослет SnowDogs и чемпионат мира по унимото

14-й зимний мотослет SnowDogs и чемпионат мира по унимото

В Ширяево состоялся 11-й фестиваль "Жигулевская вишня"

В Ширяево состоялся 11-й фестиваль "Жигулевская вишня"

Тимур снова победил Тохтамыша на этно-историческом фестивале в Красноярский районе

Тимур снова победил Тохтамыша на этно-историческом фестивале в Красноярский районе

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2