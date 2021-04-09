В I квартале 2021 года выплаты "Росгосстраха" за поврежденное жилье и имущество россиян увеличились на 12%

Более 502 млн рублей выплатил "Росгосстрах" своим клиентам за поврежденное жилье и домашнее имущество за первые три месяца этого года. Это на 12% больше, чем в первом квартале годом ранее. Как и в прошлом году, подавляющее число страховых случаев, или более 65%, произошло в частных домовладениях.

Самые распространенные страховые события этого года — заливы, пожары и стихийные бедствия. По тяжести последствий на первом месте пожары, на которые в этом году пришлось более 20% страховых случаев и свыше 420 млн рублей выплат. То есть более 80% всех выплаченных денег направлено на возмещение погорельцам.

Самая крупная сумма — 20,5 млн рублей — была выплачена клиенту в Нижегородской области: принадлежащие ему двухэтажные деревянные дома, расположенные на одном участке, полностью сгорели. Экспертиза установила, что причиной пожара стал поджог, злоумышленников так и не нашли. Самая маленькая сумма — чуть менее 500 рублей — была выплачена владельцу жилья в Хакасии за разбитое хулиганами стекло.

Более 20% страховых случаев пришлось на заливы, которые чаще всего происходили по вине соседей — "Росгосстрах" выплатил пострадавшим более 21 млн рублей. Чуть меньше, или 19% случаев, пришлось на заливы из-за аварий систем водоснабжения — по этой причине "Росгосстрах" возместил своим клиентам более 27 млн рублей. Более 6 млн рублей было выплачено из-за утраты владельцем имущества права собственности на него.

"Возможно, это еще далеко не все страховые события, которые произошли с имуществом наших клиентов минувшей снежной и холодной зимой. Как показывает опыт, многие страхователи выбираются на свои дачи в лучшем случае к середине апреля и только тогда обнаруживают повреждения оставленных на зиму без присмотра построек, — рассказывает директор департамента урегулирования убытков по немоторному страхованию компании "Росгосстрах" Ольга Толмакова. — Поэтому иногда ущерб, нанесенный зимой, приходится возмещать в мае. В остальных же случаях в среднем урегулирование страхового случая по недвижимости и имуществу занимает у нас 8 календарных дней, притом что правилами страхования на это отводится 20 рабочих дней. К тому же "Росгосстрах" еще до пандемии коронавируса начал активно внедрять электронный документооборот, удаленное урегулирование убытков и самоосмотры повреждений. И для клиентов, которые пользуются этим сервисом, от подачи документов до получения денег проходит в среднем 5 дней".

Ольга Толмакова напомнила, что в прошлом году "Росгосстрах" ежедневно выплачивал около 5,7 млн своим клиентам-физическим лицам за утраченное или поврежденное жилье и имущество.