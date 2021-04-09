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Здравоохранение Общество

В регион поступило более 7 тыс. доз вакцины ГамКовидВак

САМАРА. 9 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарскую область поступила новая партия вакцины ГамКовидВак для профилактики новой коронавирусной инфекции - 7200 доз. Сегодня вакцина будет доставлена в медицинские организации.

Всего на этой неделе в регион поступили 39600 доз, ожидается новая поставка. На сегодняшний день привито более 208 тыс. жителей, из них завершили вакцинацию почти 143 тысячи человек.

Вакцинация проводится добровольно и бесплатно. Прививка от COVID-19 позволяет сформировать иммунитет в отношении новой коронавирусной инфекции.

Вакцина ГамКовидВак, или "Спутник V", двухкомпонентная: через 21 день после первой инъекцию пациенту вводится вторая. Человек считается вакцинированным и, соответственно, защищенным от коронавируса, только через три недели после введения второго компонента - в это время формируется иммунитет к инфекции.

Пройти вакцинацию может любой желающий старше 18 лет, не имеющий медицинских противопоказаний.
Особенно важно пройти вакцинацию лицам из групп риска - пациентам с хроническими заболеваниями, лицам старше 60 лет, людям, род деятельности которых связан с общением с большим количеством людей и высокой вероятностью заражения.

Записаться на прививку можно дистанционно - на портале Госуслуг или по телефону поликлиники по месту прикрепления полиса ОМС. Также работает телефон "горячей линии" 122.

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