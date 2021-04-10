В Самаре более 100 человек локализовали крупный пожар в коттеджном поселке

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В субботу, 10 апреля, примерно в 04:04 произошел пожар в частном жилом доме в коттеджном поселке "Муромский городок-1" в Красноглинском районе, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.